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Haspolat kavşağı ile Taşkent ve Güngör köyleri arasında iki yol trafiğe kapatılıyor

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Haspolat kavşağı ile Taşkent ve Güngör köyleri arasında iki yol trafiğe kapatılıyor
Haspolat kavşağı ile Taşkent ve Güngör köyleri arasında iki yol trafiğe kapatılıyor

Haspolat kavşağı ile Taşkent köyü ve Güngör köyü arasındaki iki yol bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Haspolat kavşağı – Taşkent köyü arasındaki yol bugün saat 19.00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle bir gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar süresince trafik, Haspolat Kavşağı – Lefkoşa Çevre Yolu – Taşkent yolu bağlantısı üzerinden sağlanacak.

Öte yandan, Haspolat kavşağı – Güngör köyü arası yol da yarın saat 19:00’dan itibaren bakım, onarım çalışmaları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.

Yolun kapalı olduğu süre boyunca trafik, Haspolat Kavşağı – Taşkent Köyü – Güngör Köyü bağlantı yolu üzerinden sağlanacak.

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