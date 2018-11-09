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Haspolat kavşağındaki yaya geçidi iptal!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi.
Haspolat kavşağındaki yaya geçidi iptal!

Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturması nedeniyle, daha güvenli bir geçiş sahası oluşturulana kadar iptal edilmiştir.

Söz konusu geçidin güvenli hale getirme çalışmaları sürmekte olup, hayata geçirilme takvimi ilerleyen haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İptal edilen yaya geçidinin bulunduğu noktaya “yayalar giremez” işareti konmuş olup, yayaların söz konusu noktadan yolun karşısına kendi can güvenlikleri adına geçmemeleri önemle duyurulur.

Diğer yandan aynı noktada Lefkoşa istikametinde bulunan otobüs durağı da yarından itibaren iptal edilip kaldırılacaktır. Karayollarının yapacağı çalışma sonucunda söz konusu noktaya oto korkuluklar çakılarak otobüslerin durak cebine yanaşması engellenecek.

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