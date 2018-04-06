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Haspolat kavşağının batısına üst geçit… Atakan proje çalışmalarının başlatılmasını istedi

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Haspolat kavşağının batısına üst geçit… Atakan proje çalışmalarının başlatılmasını istedi
Haspolat kavşağının batısına üst geçit… Atakan proje çalışmalarının başlatılmasını istedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün Karpaz bölgesinde bakım-onarım isteyen ve yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde tespit etti. Bakan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi de aldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Atakan’ın ilk durağı Haspolat kavşağı oldu. Atakan, kavşağın batısındaki yaya geçidinin yerini alacak üst geçidin monte edileceği noktada, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’dan bilgi aldı. Bakan Atakan, üst geçitle ilgili proje çalışmalarının başlatılması konusunda talimat verdi. 

İSKELE POSTA DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARI DİNLEDİ, EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN DİREKTİF VERDİ
Daha sonra İskele Posta Dairesi’ni ziyaret eden Bakan Atakan, buradaki sorunları not ederek eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için direktif verdi. 

KARPAZ BÖLGESİNDE BAKIM-ONARIM İSTEYEN VE YAPIMI DEVAM EDEN YOLLARDA İNCELEME
Bunun ardından yapımı devam eden İskele-Çayırova duble yolu, bakım onarım isteyen Ziyamet köyü bağlantı yolu ve yine yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy sahil yolunda incelemelerde bulunan Atakan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Atakan ayrıca bu yıl ihalesi yapılacak olan Dipkarpaz-Apostolos Andreas yolu ve Kaleburnu-Sipahi yoluyla ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi. Boltaşlı, Gelincik ve Kaleburnu arasındaki yolları da inceleyen Atakan, buradaki sorunları da not etti. 
Bakan Atakan’a Karpaz bölgesi ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun da eşlik etti.  

 

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