  • BIST 1.396,140
  • Altın 504,27
  • Dolar 8,6400
  • Euro 10,2250
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Haspolat Kirli Sanayi’de Yarın 1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak…

» »
Haspolat Kirli Sanayi’de, yarın 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.
Haspolat Kirli Sanayi’de Yarın 1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak…

Haspolat Kirli Sanayi’de, yarın 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, 08.00 ile yaklaşık 09.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin Yusuf Çocuk Ltd girişinden olan bölümüne elektrik verilemeyecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haspolat’taki sıkışıklık, alternatif güzergah ile gideriliyor28 Haziran 2021 Pazartesi 20:02
  • Polis sürücüleri uyardı!28 Haziran 2021 Pazartesi 09:40
  • Türkiye KEİ Ofisi açıkladı... Lefkoşe çevre yolunda sona doğru27 Haziran 2021 Pazar 13:01
  • LTB Başkanı Harmancı “3. Yeşil Lefkoşa Yarışması”nda Dereceye Giren Evleri Ziyaret Etti25 Haziran 2021 Cuma 14:22
  • Gönyeli-Yenikent'te evinde ölü bulundu22 Haziran 2021 Salı 15:40
  • LTB Gençlik Meclisi bu kez Zoom’da buluşuyor21 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
  • Lefkoşa'da pazar artık nerede kurulacak?19 Haziran 2021 Cumartesi 10:31
  • Lefkoşa Açık Pazarı Her Pazar Yeni Yerinde Kurulacak18 Haziran 2021 Cuma 14:22
  • Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış17 Haziran 2021 Perşembe 20:02
  • Gönyeli Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı17 Haziran 2021 Perşembe 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti