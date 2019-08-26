Haspolat Kültür Sanat Festivali hafta sonu yapılacak

SOS, Arda Gündüz, Caravan Blue, Nejla konserlerinin yer alacağı festivalde, uluslararası folklor gösterileri, dans, müzik ve tavla turnuvası da yer alacak.

Festivalin basın toplantısı bugün LTB’de yapıldı. Basın toplantısında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis üyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Umut Öksüz ve Haspolat Muhtarı Asım Egemen konuşma yaptı.

Festivalde sahne alacak olan SOS grubundan Muhittin Yangın da festivali düzenleyen herkese, yerli sanatçılara yer verdiği için teşekkür etti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat’ın LTB’ye bağlanmasının ardından ilk kez bu kadar kapsamlı bir etkinlik düzenleneceğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Haspolat’ın şubeleştiğini, kültür, sanat, altyapı alanlarında fikir ürettiğini, çalışmalar yaptığını dile getiren Harmancı, bu fikirlere katkı ve destek sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Harmancı, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin bir ayağının Haspolat’ta gerçekleşeceğini, bu etkinliği zenginleştirmek amacıyla ayrı bir festival olarak Haspolat Kültür Sanat Festivali fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Belediyenin hem festivaller hem de altyapı çalışmaları açısından yoğun bir döneme girdiğini söyleyen Harmancı, bu zorlu dönemi en iyi şekilde geçireceklerine inanç belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festival programına ilişkin bilgi veren Harmancı, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali konuk ekiplerinin gösteri sunacağını, 21.00’de Arda Gündüz’ün konser vereceğini, Haspolat Çocuk Modern Dans ve LTB Gençlik Meclisi Orkestrası gösterilerinin ardından saat 22.15’te Gizem Akbil ft. Caravan Blue’nun sahne alacağını söyledi.

Harmancı, 1 Eylül Pazar günü ise 18.00’deki tavla turnuvasının ardından Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi, Dancebase ve KKTC Jimnastik Federasyonu’nun gösteri sunacağını, 20.30’da Necla Egemen, 21.00’de ise SOS konserinin yer alacağını söyleyerek, festivalin 22.00’deki tombala çekilişi ile sona ereceğini kaydetti.

Haspolat’ın sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşması anlamında festivalin önemli olduğuna işaret eden Harmancı, bölgeye yönelik çalışmalar ve yatırımlarının süreceğini belirtti.

ÖKSÜZ

LTB Meclis üyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Umut Öksüz de festival anlayışını değiştirme ve yaygınlaştırma kararı aldıklarını, yılda bir gün değil, her gün sanat ve kültür faaliyetlerinin devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

Öksüz, Haspolat’ın göz ardı edilen bir şehir olduğunu ancak yapılan katkılar ve çalışmalarla değişimlerin başladığını gözlemledilerini söyleyerek, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

EGEMEN

Haspolat Muhtarı Asım Egemen de, Haspolat’ta ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek, halkın bundan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Egemen, festivalin terk edilmişlik duygusunun önüne geçeceğini, halkın merakla festivali beklediğini söyleyerek, emek veren herkese teşekkür etti.