Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” tamamlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, festivalde düzenlenen Tavla Turnuvası sonunda dereceye girenlere plaketler LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Haspolat Muhtarı Asım Egemen ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi; düzenlenen tombala da, festivale renk katan ayrı bir etkinlik oldu.

Gecede ilk olarak Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi dans gösterisi, ardından Dancebase dans gösterisi yapıldı. KKTC Jimnastik Federasyonu’na bağlı sporcular da performans sergiledi.



SOS ŞARKILARINI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SÖYLEDİ

Nejla Egemen’in şarkılar seslendirdiği gecede, festivalin finalini SOS grubu yaptı.

SOS Grubu’nun solisti Muhittin Yangın konserde çocukları da sahneye alarak beraber şarkı söyledi.

BAŞKAN HARMANCI: “GELECEK YIL AYNI GÜZELLİKTE BİR FESTİVALE DAHA İMZA ATACAĞIZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin kapanış gecesine katılarak bölge halkı ile beraber festivalin heyecanını paylaştı. Başkan Harmancı, memnuniyetlerini belirten bölge halkına festivalin ikincisini daha da kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.