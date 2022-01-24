  • BIST 1.971,55
  • Altın 787.29651
  • Dolar 13.4218
  • Euro 15.1984
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Haspolat Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık

19.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan bir iş yerinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan; 15 adet motor üst kapağı, 5 adet şanzıman, 10 adet araç radyatörü, 6 adet alüminyum jant, 1 adet hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 adet alüminyum pencere, 1 adet alüminyum kapı, 3 adet duş kabini ve 25 adet buz dolabı motorunu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) 23.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

            Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında çalınan muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçaları ile buz dolabı motorlarını, F.Ş.(E-42)’nin hırsızlık olduğunu bildiği halde İ.K.’den satın alıp, başka bir hurdacıya satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.                    F.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Duyuru; Son Yoklamalar 1-11 Şubat Tarihleri Arasında Yapılacak24 Ocak 2022 Pazartesi 12:53
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:31
  • Son dakika: İşte İskele, Güzelyurt ve Lefke’de kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:54
  • Son dakika: İşte Girne’de kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:45
  • Son dakika: İşte Mağusa'da kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:43
  • İşte Lefkoşa'da kazananlar24 Ocak 2022 Pazartesi 10:39
  • Tatar bu kez Beşparmakları paylaştı. Kar var dedi24 Ocak 2022 Pazartesi 09:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?24 Ocak 2022 Pazartesi 09:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 24 Ocak 202224 Ocak 2022 Pazartesi 09:40
  • Sucuoğlu: “26 vekil ile sabaha uyanırız”24 Ocak 2022 Pazartesi 01:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti