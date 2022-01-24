Haspolat Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık

19.01.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan bir iş yerinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan; 15 adet motor üst kapağı, 5 adet şanzıman, 10 adet araç radyatörü, 6 adet alüminyum jant, 1 adet hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 adet alüminyum pencere, 1 adet alüminyum kapı, 3 adet duş kabini ve 25 adet buz dolabı motorunu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) 23.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında çalınan muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçaları ile buz dolabı motorlarını, F.Ş.(E-42)’nin hırsızlık olduğunu bildiği halde İ.K.’den satın alıp, başka bir hurdacıya satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. F.Ş. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.