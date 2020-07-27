Haspolat, Sanayi mevkiinde yangın meydana geldi...

Haspolat’ta Sanayi mevkiinde yangın meydana geldi. Yangın Lefkoşa’dan da gözüküyor.
yangının Haspolat Sanayi’de faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında meydana geldiği öğrenildi. Yangının fabrikanın avlusunda olduğu aktarıldı.
Haspolat’ta Sanayi mevkiinde yangın meydana geldi. Yangın Lefkoşa’dan da gözüküyor.
yangının Haspolat Sanayi’de faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında meydana geldiği öğrenildi. Yangının fabrikanın avlusunda olduğu aktarıldı.
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