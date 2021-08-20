Haspolat - Taşkent Anayolunun UKÜ Mevkiinde Yarın Kasis Yapım Çalışması Olacak

Haspolat - Taşkent anayolunun Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) mevkiinde yarın saat 09.00’da kasis yapım çalışmaları yapılacağından bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istendi.
Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının servis yolu üzerinden sağlanacağı duyuruldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.