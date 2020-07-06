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Haspolat-Taşkent yol bakım/onarım projesi hazır

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Haspolat-Taşkent yol bakım/onarım projesi hazır
Haspolat-Taşkent yol bakım/onarım projesi hazır

KKTC Karayolları Dairesi tarafından yapılan ülke geneli yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde bir süre once belirli oranda bakım ve tamir işlemi yapılan ancak özellikle bölgedeki taş ocakları nedeni ile ciddi altyapı deformasyonuna uğrayan Haspolat Çemberi ile Taşkent köy girişi arasında kalan yolun kapsamlı bakım ve onarım projesi tamamlandı. Yapılan proje keşfi Maliye Bakanlığı’na gönderildi ve bloke talep edildi.

Projenin ilk etabı 7,9 Km’lik Haspolat Çemberi – Taşkent köyü arasındaki yolu, ikinci etabı ise 4,4 Km’lik Taşkent – Dikmen bölgelerini kapsıyor. 568,307.52 TL tutarındaki proje kapsamında özellikle çökmelerin yaşandığı bölümlerde yarma ve dolgu yapılması, asfalt kaplama, ihtiyaçlı noktalara otokorkuluk ve yol çizimi yapılması planlanıyor.

İlgili bloke talebinin karşılanması halinde projenin Temmuz ayı içinde ihale edilmesi amaçlanıyor.

Haspolat – Taşkent yol bakım onarım projesi haricinde ülke genelinde 23 bakım/onarım projesi de tamamlanarak bloke talepleri Maliye Bakanlığı’na iletildi. Bloke taleplerinin olumlu karşılanması halinde tüm çalışmaların yaz döneminde başlatılması planlanıyor.

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