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Haspolat ve Bağlıköy'de yangın...

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Haspolat ve Bağlıköy'de iki ayrı yangın çıktı. Çıkan yangınlar İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Haspolat ve Bağlıköy'de yangın...

Haspolat çöplüğünde dün öğle saatlerinde çıkan yangının yayılmasıyla, 100 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, 100 akasya ağacı, 3 rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Bağlıköy’de yangın

Bağlıköy’de dün Şehit Tahir İbrahim Sokak’ta elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında elektrik direkleri ve bazı ağaçlar yandı.

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