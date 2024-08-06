Haspolat ve Bağlıköy'de yangın...

Haspolat çöplüğünde dün öğle saatlerinde çıkan yangının yayılmasıyla, 100 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, 100 akasya ağacı, 3 rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
-Bağlıköy’de yangın
Bağlıköy’de dün Şehit Tahir İbrahim Sokak’ta elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında elektrik direkleri ve bazı ağaçlar yandı.
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