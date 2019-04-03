Haspolat ve Civarında İncelemelerde Bulundu…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP Lefkoşa İlçe Yönetimi ile birlikte, aşırı yağışlar sonucu selin zarar verdiği Haspolat ve civarında incelemelerde bulundu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP Lefkoşa İlçe Yönetimi ile birlikte, aşırı yağışlar sonucu selin zarar verdiği Haspolat ve civarında incelemelerde bulundu, mağdur olan köy halkı ve iş yeri sahiplerinin beklenti ve taleplerini dinledi.

Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe yönetimine, Haspolat Muhtarı Asım Egemen ile LTB Haspolat Şube Amiri Münevver Atakan’da eşlik ederek bölgenin zarar bilançosu hakkında bilgi verdi.

Sürdürülen çalışmaları da yerinde inceleyen Denktaş ve DP Lefkoşa İlçe yönetimi, bu çerçevede Haspolat köy içi, anayol kavşağı, dere yatakları ve ağıllar bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Haspolat Muhtarı Asım Egemen, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a verdiği bilgide şunları aktardı; “Yağmur suları dört bir koldan bütün köyü bastı, asfaltların içerisinde 30 santim boyunda su vardı. Evlere, bahçelere giren yağmur suları, yerden tavana kadar birçok evde hasara yol açtı. Ev içinde halı, masa, sandalye, su motoru bırakmadı, bazı duvarları yıktı. Mandıralarda hayvanlar telef oldu. Kısacası köyde nasibini almayan köy sakini kalmadı” dedi.

İş yeri sahipleri, yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle iş yerlerinin su bastığını, bu nedenle iş yapamaz durumda olduklarını, maddi zararın ötesinde yeni bir yağıştan etkilenme korkusu taşıdıklarını söyledi.

Denktaş’ın ziyaretinden moral bulduklarını dile getiren bölge sakinleri, bireysel zararlarını da dile getirdi.

İncelemelerde herkesin şükrettiği nokta ise can kaybının olmaması oldu. Ancak bölge sakini endişeli, tüm bu zararlara dere yataklarına yapılan konutlar ve yanlış yapılanmanın neden olduğuna inanıyor ve yetkililere; “Devlet deresini geri alsın” çağrısında bulunuyor.

DENKTAŞ:

Son günlerdeki yağış miktarının aşırı olmasının sel baskınlarına yol açtığını söyleyen Denktaş, bunda yanlış yapılanmanın da felakete davetiye çıkardığının artık herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla, bir takım köklü adımların artık atılmasının elzem olduğunu dile getirdi. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu da ifade eden Denktaş, yaraların sarılması için, gerek hükümet, gerekse yerel yönetimlerin ve bireylerin toplumsal seferberlik ruhu içerisinde maddi-manevi ne gerekiyorsa yapması gerektiğini söyledi; “herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın” dedi