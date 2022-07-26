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Haspolat ve Demirhan'da hırsızlık

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Haspolat ve Demirhan bölgelerinde hırsızlık yapan şahışlarla ilgili soruşturma sürüyor
Haspolat ve Demirhan'da hırsızlık

 

1. 25.07.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Haspolat-Lefkoşa Anayolu üzerinde, yapımı davam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinden, A.S.(E-45), demir kesme makinesi ve toplam 80 kilo ağırlığındaki inşaat demirlerini çaldıktan sonra, kullanımındaki araca yüklediği sırada suçüstü tespit edilerek tutuklamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2. 23.07.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden C.Y.(E-24) ve Z.K.(K-23)’nin, toplam 498 TL değerindeki traş makinesini ve kişisel bakım ürününü tasarruflarındaki çanta içerisine gizledikten sonra, kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.                 Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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