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Haspolat yolunda korkutan kaza!

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Haspolat-Lefkoşa yolunda meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Haspolat yolunda korkutan kaza!

Öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç birbirine girdi.

Kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı, sadece maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Polis'in kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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