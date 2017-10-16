Haspolatlı çocuklara İngilizce eğitimi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Haspolat Muhtarlığı arasında LTB Çocuk Hakları Birimi Haspolat Çocuk Kulübü’ne üye çocuklara ücretsiz İngilizce dersi verilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ile Haspolat Muhtarı Asım Egemen imza koydu.

İşbirliği kapsamında Haspolat’ta ikamet eden 9 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara 2017-2018 öğrenim yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olarak ücretsiz İngilizce eğitim verilecek.

HARMANCI

İmza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Haspolat Muhtarlığı ve LTB Çocuk Hakları Birimi’nin birlikte kurguladığı ve Haspolat’daki kişilerin İngilizce öğrenimine önemli bir katkı sağlayacak protokole imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

LTB ile YDÜ arasında geliştirilen işbirliğine bir yenisini eklemenin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Harmancı, söz konusu bu işbirliğinin Haspolat’lı çocukların eğitimine bir katkı sağlayacak olmasının kendisi açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kurslara bugüne kadar seksenden fazla çocuğun kayıt yaptırdığını da belirten Harmancı, protokolün, üniversite, yerel yönetim ve yerel yönetimin en fazla topluma dokunan unsuru olan muhtarlık arasında imzalanan örnek bir işbirliği olduğunu söyledi.

KURT

Açıklamaya göre, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilim üretme, deneyim ve tecrübelerini toplumla paylaşması halinde daha iyi sonuçlar elde edeceğini söyledi.

Üniversite olarak toplumdan gelen bütün talepleri karşılamak için çalıştıklarını kaydeden Kurt, “Umarım bu işbirliğimiz başarı ile sonuçlanır ve devamı gelir. Üniversitenin her türlü imkanını bu projeye sunmayı düşünüyoruz. Belediye ve muhtarlığa bilim üretme süreçlerindeki deneyimlerimizi onlarla paylaşma imkanı verdiği için teşekkür ederiz”dedi.



EGEMEN

LTB’nin açıklamasına göre, Haspolat Muhtarı Asım Egemen de, Haspolat Bölgesi’nin uzun yıllar sahipsiz kaldığını, ancak LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın göreve gelmesinin ardından söz konusu olumsuzluğun ortadan kalktığını; LTB’nin diğer bölgelerdeki çocuklara sunduğu hizmetleri Haspolat Bölgesi’ndeki çocuklara da sunduğunu belirterek Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

Seksene yakın çocuğun İngilizce kursa kayıt yaptırdığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Egemen, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ile LTB Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk’e de teşekkür etti.