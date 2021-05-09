Haspolat'ta 1000 aileye iftar yemeği dağıttı

İşte açıklama;

Bu akşam dünyada ve ülkemizde birçok insan için çok önemli bir gece olan Kadir gecesi.

PGC catering firması ile birlikte Haspolat bölgesinde 1000 aileye iftar yemeği dağıtma güzelliğini yaşadık. Hayırlara vesile olsun.