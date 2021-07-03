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Haspolat'ta 7 Saatlik Elektrik Kesintisi!

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Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.
Haspolat'ta 7 Saatlik Elektrik Kesintisi!

03 Temmuz 2021 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00 ile yaklaşık 20:00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin anayolun kuzey tarafında kalan kısmına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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