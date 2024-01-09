  • BIST 7790.44
  • Altın 1960.827
  • Dolar 29.9373
  • Euro 32.7994
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Haspolat'ta araç takla attı, sürücü yaralandı. Aynı gün Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda başka bir kaza

» »
Haspolat'ta Araç Takla Attı, Sürücü Yaralandı! Aynı Gün Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda Başka Bir Kaza: Araç Tarlaya Uçtu, Sürücü Yaralandı
Haspolat'ta araç takla attı, sürücü yaralandı. Aynı gün Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda başka bir kaza

08 Ocak 2024 tarihinde, sabah saat 05:30 sularında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde yaşanan ilk kaza, Rojhat ALAN (E-23) yönetimindeki JU 320 plakalı salon aracın isimsiz yol kavşağına gelirken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıkarak toprak alanda takla attı. Kaza sonucu yaralanan ALAN, olay yerinden kaldırılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve Acil Serviste müşahede altına alındı.

Aynı gün, saat 13:00 sularında Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda meydana gelen ikinci kazada ise Özlem KARAGÖL (K-44) yönetimindeki LE 874 plakalı araç, güney istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu sol şeritten çıkarak tarla içerisinde üç takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü KARAGÖL, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Piyangosunda kazanan aile aracı teslim aldı09 Ocak 2024 Salı 09:56
  • Ayça Alav’ın cinayet zanlıları tutuklandı!09 Ocak 2024 Salı 08:55
  • Arıklı'dan hükümet ortaklarına..."Ben icraat yapınca; herkesin hazım sorunu eşit değil"09 Ocak 2024 Salı 08:49
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Ocak 2024 Salı 08:17
  • Son dakika! Ceset bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 16:18
  • Hasan Taçoy: Her konuda ciddi bir vizyona ihtiyaç var08 Ocak 2024 Pazartesi 16:17
  • "Alkollü sürücüler geçen yıl 12 ölümlü kazaya neden oldu"08 Ocak 2024 Pazartesi 15:57
  • Kaçak yakalandılar... "Paramız olmadığı için okula devam edemedik"08 Ocak 2024 Pazartesi 15:21
  • Sağlık raporlarını sahteleyerek, KKTC sistemine girdiler!08 Ocak 2024 Pazartesi 15:18
  • "Çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum"08 Ocak 2024 Pazartesi 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti