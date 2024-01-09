Haspolat'ta araç takla attı, sürücü yaralandı. Aynı gün Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda başka bir kaza

08 Ocak 2024 tarihinde, sabah saat 05:30 sularında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde yaşanan ilk kaza, Rojhat ALAN (E-23) yönetimindeki JU 320 plakalı salon aracın isimsiz yol kavşağına gelirken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıkarak toprak alanda takla attı. Kaza sonucu yaralanan ALAN, olay yerinden kaldırılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve Acil Serviste müşahede altına alındı.
Aynı gün, saat 13:00 sularında Ulukışla-Serdarlı Anayolu'nda meydana gelen ikinci kazada ise Özlem KARAGÖL (K-44) yönetimindeki LE 874 plakalı araç, güney istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu sol şeritten çıkarak tarla içerisinde üç takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü KARAGÖL, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
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