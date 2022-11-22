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Haspolat'ta Araç Yangını

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Haspolat'ta Araç Yangını

21.11.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Haspolat'ta Zafer Caddesi Çıkmaz Sokak üzerinde park halinde bulunan NG 033 plakalı van araçta muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu araçta maddi hasar meydana gelirken yangının aracın yanında park halinde bulunan UA 786 plakalı araca sirayet etmesi sonucu ise söz konusu aracın sol arka kısmındaki plastik aksamları zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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