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Haspolat'ta bazı bölgelere 5 saat boyunca elektrik verilemeyecek

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Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümüne ve Başpınar Un Fabrikası’na yaklaşık 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Haspolat'ta bazı bölgelere 5 saat boyunca elektrik verilemeyecek

Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümüne ve Başpınar Un Fabrikası’na yaklaşık 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün yaklaşık 5 saat boyunca Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümüne ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Mart Perşembe günü (bugün), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir” denildi.

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