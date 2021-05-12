Haspolat’ta bulunan bir fabrikada yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00:05 sıralarında, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Ticaret isimli geri dönüşüm fabrikasının açık alan kısmında muhafaza edilen yaklaşık 40 ton ağırlığında işlenmemiş plastik ve naylon malzemeler henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanarak zarar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam etmektedir.
Foto:Arşiv
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