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Haspolat'ta büyük yangın!

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Haspolat bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangının halen devam ediyor
Haspolat'ta büyük yangın!

Haspolat bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangının henüz söndürelemediği henüz söndürülemediği belirtildi.

Alınan bilgiye göre  Haspolat’ta bulunan soğuk hava depolarının arkasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bölgede bulunan bir hurdalığa sıçradı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan elektrik trafoları da yandığı gelen bilgiler arasında.

Bölgeye çok sayıda itfaiye personeli ve araç sevkedildi.

Birçok bölgeye elektrik verilemiyor

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