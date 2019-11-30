Haspolat’ta çalıştığı iş yerinden mutfak eşyaları ve gıda maddeleri çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Haspolat’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan C.K. (E-46), Ekim ve Kasım ayları içerisinde muhtelif zamanlarda iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgahı ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkardı ve çaldı. Adı edilen tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da ise O.D. (E-28), Ocak ve Kasım ayları arasında çalışmakta olduğu iş yeri adına satışını yaptığı ürünlere karşılık tahsil ettiği 3 bin 650 TL parayı işyeri muhasebesine vermeyip çaldı. Adı edilen tespit edilerek tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.