Haspolat'ta dehşet dolu gece!

Dün akşam Haspolat'ta gerçekleşen olayda 2 kişi yaralandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz akşam, (27.01.2017), saat 23.45 sıralarında, Haspolat’da faaliyet gösteren bir şantiyenin lojmanlarında kalan N.V.M. (E-23) aynı odada bulunan ve henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştığı P.V.T’nin (E-23) yüzünün sağ kaşı üzerine ve sağ yanağına makas soktuğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği sırada P.V.T de, N.V.M’nin karnına henüz tespit edilemeyen delici veya kesici bir aleti sokarak birbirlerini öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaralandıkları kaydedildi.

P.V.T ve N.V.M.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındıkları belirtilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.