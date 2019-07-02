  • BIST 99.736
  • Altın 253,821
  • Dolar 5,6695
  • Euro 6,4011
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Haspolat’ta elektrik kesintisi var

» »
Haspolat bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.
Haspolat’ta elektrik kesintisi var

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanan ve 09.00’da başlayan kesinti, 11.00’e kadar sürecek.

Kesintiden, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası etkileniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dörtyol çemberinde kaza! 1 Yaralı01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:59
  • Cep Telefonları adanın her yerinde alo diyecek! Hazırlıklar tamamlandı...01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
  • KTAMS Başkanı Bengihan adaya düşen füze ile ilgili açıklama yaptı01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Suriye'yi protesto etti!01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
  • Dolu ve sel taşkından zarar gören patates alanları bugün askıya alındı01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
  • Denktaş: "Başbakanın 'abartmaya gerek yok' açıklaması, beceriksizliğin açığa vurmasıdır"01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
  • AFAD ekibi, füze düşen bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:29
  • Bir haftada 2’si ölümlü 73 trafik kazası01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:25
  • Görneçliler patlamayı “gök gürültüsü veya yıldırım” zannetti01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:17
  • Hava sıcaklığı artacak mı?01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti