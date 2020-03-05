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Haspolat’ta Gavcar Mantarı üretiliyor

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Haspolat’ta Gavcar Mantarı üretiliyor
Haspolat’ta Gavcar Mantarı üretiliyor

Haspolat’ta yeni kurulan mantar tesisinde, ilaç ve kimyasal kullanılmadan Gavcar Mantarı üretiliyor. Bu şekilde yapılan üretim sayesinde, ülkede tüm yıl boyunca Gavcar Mantarı tüketilebilecek. Gavcar Mantarı üretiminin artmasıyla hem doğada gittikçe azalan bu mantarın tükenmesinin önüne geçilmiş olacak hem de mantara olan yoğun talep karşılanacak.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün Haspolat’taki tesisi ziyaret etti. Bakan Oğuz, tesiste üretilen Gavcar Mantarlarını inceledi.

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