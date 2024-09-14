Haspolat’ta İkametgahın Damında Yangın: Kısa Devre Şüphesi

13 Eylül 2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta Cumhuriyet Caddesi’nde, Ahmet OTLU’nun ikametgahının damında yangın çıkmıştır. Yangının, muhtemelen elektrik kablolarının ısınarak kısa devre yapmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını zamanında söndürmeyi başarmıştır. Yangın sonucunda muhtelif ölçülerdeki elektrik ve anten kabloları, bir plastik su borusu ile iki adet mertek zarar görmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma ise devam etmektedir.

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