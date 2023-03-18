Haspolat'ta İş Kazası!

17.03.2023 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir mermer imalat şirketinde çalışmakta olan Muhammed NADEEİM (E-38), mermeri taşıdığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yere düştüğü esnada taşıdığı mermerin kendi üzerine düşmesi neticesinde yaralanmıştır. Muhammed NADEEİM kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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