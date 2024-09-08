Haspolat’ta İş Kazası: Güneş Paneli Temizlerken Yaralandı

07 Eylül 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, Cuma Kahraman güneş panellerini temizlediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Düşüş esnasında yerde bulunan sandviç panelin üzerine düşen Kahraman, yaralandı.
Yaralı işçi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan tetkikler sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kahraman’ın durumu iyiye giderken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Yetkililer, iş kazalarının önlenmesi adına iş güvenliği tedbirlerinin önemine dikkat çekti.
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