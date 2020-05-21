Haspolat’ta kaçak ve sağlıksız koşullarda et kesenler yakalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, takipler sonucunda, Haspolat’ta sağlıksız ortamda, kaçak et kesildiği ve yabancı öğrencilere satıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Harmancı, şunları belirtti:

“Yaklaşık 15 gün boyunca zabıta arkadaşlarımız önemli bir takip gerçekleştirmiş ve Haspolat ağıllar bölgesinde bulunan bir mandranın sağlıksız ortamda kaçak kesim yaparak özellikle yabancı öğrencilere satış yaptığını tespit etmişlerdir.

Zabıtamız ve polisimizin bugün ortak yaptığı başarılı operasyonda ilgili Mandıra mühürlenerek şahıs polise intikal ettirilmiştir”