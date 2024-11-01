Haspolat’ta Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Rahatsızlık: E.B. Suçüstü Tutuklandı

Olay esnasında yüksek sesle bağırıp çevreyi huzursuz eden E.B., suçüstü yakalanarak polis tarafından tutuklandı.

31 Ekim 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Haspolat’ta kamuya açık bir alan olan Cami Sokak’ta yaşanan olayda, E.B. (E-32) isimli şahıs, eşinin kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle yanında kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı kendine doğru sallayarak çevredeki insanlara rahatsızlık verdi. Olay esnasında yüksek sesle bağırıp çevreyi huzursuz eden E.B., suçüstü yakalanarak polis tarafından tutuklandı.

Polis yetkilileri, E.B.'nin kamu düzenini bozduğu ve uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Zanlı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, olayın detaylarının incelemeye alındığı bildirildi.