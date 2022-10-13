Haspolat’ta Kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 11:30 sıralarında, Haspolat Çemberi’nin kuzey kısmındaki servis yolu üzerinde, Murat TAŞ(E-28) yönetimindeki LR 397 plakalı araç ile dikkatsizce Haspolat-Taşkent Anayolu’na çıkış yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan Ali GÜNEŞ(E-62) yönetimindeki NS 781 plakalı otobüsün sol yan kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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