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Haspolat’ta korkutan kaza: 2 yaralı

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Haspolat’ta korkutan kaza: 2 yaralı
Haspolat’ta korkutan kaza: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde, Mahmut ERGÜN (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru seyredip Arkın Vision isimli işyeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkış yapmak için bekleyen Erkan MEŞELİ (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.

 

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü de kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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