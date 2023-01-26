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Haspolat’ta korkutularak yüksekten düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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Haspolat'ta belediye evlerindeki apartman dairesinde tahta saplı baltalar ile korkutularak yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verilen Chukwudı Oliver Nwauuisi'nin hayatını kaybetti.
Haspolat’ta korkutularak yüksekten düşen şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Haspolat’ta Belediye Evleri 2. sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde yaşanan tartışma sonucu tahta saplı baltalar ile korkutularak yaklaşık 11 metre yüksekten atlayan Chukwudı Oliver Nwauuisi’nin tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haspolat’da Nwauusi'nin apartmandan atlayarak ağır yaralandığı olayda zanlı olarak görülen 2 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Polis zanlıların Güney Kıbrıs'a kaçtığını ve orada tespit edilip tutuklandıklarını açıklamıştı.

“Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

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