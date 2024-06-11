Haspolat’ta Market, Kapanış Saatine Uymadığı İçin Yasal İşlemle Karşı Karşıya

11 Haziran 2024 tarihinde saat 01:30’da Haspolat’ta faaliyet gösteren bir market, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle tespit edildi. Market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

İŞLETME KAPAMA SAATİNE UYMAMAK

11 Haziran 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa'nın Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir market, Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kapatma saatine uymadığı tespit edilmiştir. Yasal düzenlemelere göre belirlenen kapanış saatine riayet etmeyerek halen faaliyette olan market, polis denetiminde yakalanmış ve işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Polis ekipleri, rutin denetimler kapsamında gece yarısından sonra da devam eden faaliyetleri kontrol etmek amacıyla bölgedeki işletmeleri ziyaret etmektedir