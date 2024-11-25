Haspolat’ta sakin 15 yaşındaki Zeynep Demir hayatını kaybetti!

Haspolat’ta dün, 15 yaşındaki Zeynep Demir’in ikametgahı içerisinde hareketsiz olarak bulunması sonucu kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.
Haspolat’ta sakin 15 yaşındaki Zeynep Demir dün, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde hareketsiz olarak bulunması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamada, Demir’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.
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