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Haspolat'ta su kavgası: 4 kişi birbirine girdi, 1 kişinin elmacık kemiği kırıldı

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Hapolat'ta çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Haspolat'ta su kavgası: 4 kişi birbirine girdi, 1 kişinin elmacık kemiği kırıldı

27.10.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Haspolat’ta ortak kullandıkları su hattının kesilmesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, A.U. (E-45) ve B.U.(K-37) bir taraf olup M.B.M.A.(E-25) ve M.A.E.A.(E-24) diğer taraf olmak üzere birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri sırada, A.U. tasarrufunda bulunan el feneri ile M.B.M.A.’nın yüzüne vurmak suretiyle adı edilenin sol elmacık kemiğini kırılmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan  M.B.M.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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