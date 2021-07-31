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Haspolat'ta suçüstü yakalandı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Haspolat'ta suçüstü yakalandı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

30.07.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 ayrı poşet içerisinde gizlenmiş şüpheli poşetleri almak için gelen B.H.P.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.     

        Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve bahse konu poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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