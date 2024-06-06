Haspolat’ta troyler içerisinde kaçak at: 2 kişi tutuklandı!

Olayla ilgili Polis açıklamasında;

“05.06.2024 tarihinde saat 17:30 sıralarında, Haspolat’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından N.Ç. (E-40) yönetimindeki araç arkasındaki troyler içerisinde tespit edilen at ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, söz konusu atın KKTC’de herhangi bir kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında N.Ç. ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.V.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.