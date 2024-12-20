Haspolat’ta Uyuşturucu Operasyonu: 19 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Polis ekiplerinin Haspolat’taki bir araçta yaptığı aramada, 35 gram hintkeneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

19 Aralık 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Haspolat bölgesindeki bir araç park yerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından şüpheli hareketlerde bulunan M.U.O. (E-19) üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, M.U.O. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi