Haspolat’ta yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11.30 sıralarında, Haspolat’ta bir iş yerinin şantiyesinin doğu kısmında, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11.30 sıralarında, Haspolat’ta bir iş yerinin şantiyesinin doğu kısmında, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan ağıldaki kuru ot ve hayvan gübresi yanarken 8 adet akasya ağacı da kısmen yanmıştır.

Ayrıca 2 adet elektrik direği ise ısıdan dolayı zarar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.