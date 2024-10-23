Haspolat’ta yangın… Bir ölü, bir yaralı

Haspolat’ta sabahın erken saatlerinde iki katlı bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğunda henüz saptanamayan nedenle yangın çıktı.

Haspolat’ta dün akşam saatlerinde iki katlı bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğunda henüz saptanamayan nedenle yangın çıktı.

Yangında, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yangın Faciası: 2 Yaralı, 1 Ölü

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında bir apartman dairesinde çıkan alevler büyük bir faciaya yol açtı. İki kişinin yaralandığı olayda, durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın, Lefkoşa’nın merkezi bir semtindeki apartmanda saat 22:30 sıralarında çıktı. Apartman sakinlerinin panik içerisinde binayı tahliye etmeye çalıştığı esnada, iki kişi yangından ciddi şekilde etkilendi. Yaralılardan biri, ismi henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamadı. Diğer yaralı ise hastanenin Cerrahi Servisi’nde müşahede altında tutuluyor ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, apartman dairesindeki yangını kontrol altına alarak diğer dairelere sıçramasını önledi. Olay yeri inceleme uzmanları ise yangının çıkış sebebini araştırmak üzere detaylı bir inceleme başlattı.

Yangının sebebi henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.