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Haspolat'ta yangın... Polisten açıklama...

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Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd e ait tuğla fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Haspolat'ta yangın... Polisten açıklama...

Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

26.02.2024 tarihinde saat 05.40 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd e ait tuğla fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Yangına polis itfaiye ile Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın sonucu fabrikanın çatısı, içerisinde muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depo, tuğla fırın bölümü yanarak hasar gördü. Soğutma çalışmaları halen devam etmekte olup, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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