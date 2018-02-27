  • BIST 118.846
  • Altın 162,325
  • Dolar 3,7887
  • Euro 4,6677
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Haspolat’ta yaya geçitinde feci kaza!

» »
Haspolat’ta yaya geçitinde feci kaza!
Haspolat’ta yaya geçitinde feci kaza!

Gazimağusa – Lefkoşa anayolu  üzerinde bulunan Haspolat ÜKÜ yaya geçit’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya araba çarptı.

Olay yerine ambulans gelmesiyle hastaneye kaldırılan yaralının henüz durumumu bilinmemekte.

Detaylar birazdan..(MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Koopbank’tan yaz dönemi staj fırsatı27 Şubat 2018 Salı 12:54
  • Kadın panayırı Girne’de kuruluyor27 Şubat 2018 Salı 12:42
  • Meclis Genel Kurulu toplandı27 Şubat 2018 Salı 12:37
  • BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix yarın Kıbrıs’a geliyor27 Şubat 2018 Salı 11:33
  • "Dağyolu ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak"27 Şubat 2018 Salı 11:09
  • 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine yarın başlanıyor27 Şubat 2018 Salı 10:50
  • Kayıp müşteri bulundu27 Şubat 2018 Salı 10:35
  • Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak27 Şubat 2018 Salı 10:20
  • Eczacılar sorunlarını Çalışma Bakanı Çeler’e aktardı27 Şubat 2018 Salı 10:05
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!27 Şubat 2018 Salı 08:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti