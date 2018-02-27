Haspolat’ta yaya geçitinde feci kaza!

Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Haspolat ÜKÜ yaya geçit’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya araba çarptı.
Olay yerine ambulans gelmesiyle hastaneye kaldırılan yaralının henüz durumumu bilinmemekte.
Detaylar birazdan..(MHA)
Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Haspolat ÜKÜ yaya geçit’inde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya araba çarptı.
Olay yerine ambulans gelmesiyle hastaneye kaldırılan yaralının henüz durumumu bilinmemekte.
Detaylar birazdan..(MHA)
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