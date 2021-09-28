  • BIST 1.382,870
  • Altın 495,86
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,3300
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Haspolat’ta YDP coşkusu yaşandı

» »
Haspolat’ta YDP coşkusu yaşandı
Haspolat’ta YDP coşkusu yaşandı

Yeniden Doğuş Partisi, köy gezilerine dün akşam Haspolat’la devam etti. Çok yoğun bir kalabalıkla buluşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri önemli mesajlar verdi.

res1-(3).jpg

Arıklı: Sırada Başbakanlık var…

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, “Bu yoğun kalabalığı görünce, YDP iktidarının ayak seslerini buradan duydum, gördüm ve hissettim. Yeniden Doğuş Partisi, ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, yıllarca itelenen insanların sesi olarak ortaya çıktı ve 5 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz.

res3.jpg

Muhalefette oldukça güzel başarılar gösterdik. Haksızlıkların hırsızlıkların karşısına çıktık. Uyuyan milletvekillerini uyandırdık ve nasıl muhalefet yapılabileceğini gösterdik. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi ve dedik ki, Türkiye ile cebelleşen, Türkiye’nin politikalarına karşı çıkan, ABD ve Avrupa Birliğinin politikalarını güden birisinin Cumhurbaşkanı seçilmesine rıza göstermeyeceğiz dedik ve sizlerin gayreti ile o kişiye bunu müsaade etmedik. Bunun için her kesimden  teşekkür aldık. Cumhurbaşkanlığı makamını milli çizgiye kazandırktan sona, sırada, başbakanlık var. Sizlerin gücü ve desteği ile, YDP’yi başbakanlığa taşımak, boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.               

res2-(1).jpg                                                  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Genel Başkanı Kudret Özersay: Kalkınma Bankası’na Siyasi Atama Şikayeti Yapanlar Kimi Kime Şikayet Ediyor?28 Eylül 2021 Salı 16:42
  • TÜK, Çiftçilerden Tohumluk Arpa, Buğday Taleplerini 8 Ekim’e Kadar Yapmalarını İstedi28 Eylül 2021 Salı 16:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam yurda dönüyor28 Eylül 2021 Salı 15:51
  • KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Basın Açıklaması Yaptı28 Eylül 2021 Salı 15:36
  • Ombudsman: “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası'ndaki Eksiklikler Giderilmeli”28 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Çakıcı: “Erken Seçim Tarihinin Belirlenerek En Kısa Zamanda Seçime Gidilmesi Gerek”28 Eylül 2021 Salı 15:30
  • Hellimin Coğrafi Tesciline İlişkin AB Kararı Cuma Günü Yürürlüğe Giriyor28 Eylül 2021 Salı 15:27
  • Ankara’da Temaslarda Bulunan Amcaoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Özer İle Görüştü28 Eylül 2021 Salı 15:26
  • İzcan: “Asya Bebeğin Yaşam Mücadelesine Katkı Yapan Tüm Kesimlere Teşekkür Ederiz”28 Eylül 2021 Salı 15:25
  • Bora: “Hala Federasyonun Savunulması Hem Üzücü, Hem De Utanç Verici”28 Eylül 2021 Salı 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti