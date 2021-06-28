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Haspolat’taki Sıkışıklık, Alternatif Güzergah İle Gideriliyor

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na bağlantı için Lefkoşa-Gazimağusa yolunun  Haspolat ile Hamitköy arasındaki bölümde çember inşa  çalışması  nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, alternatif güzergahın araç geçişine açılmasıyla gideriliyor.
Haspolat’taki Sıkışıklık, Alternatif Güzergah İle Gideriliyor

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na bağlantı için Lefkoşa-Gazimağusa yolunun  Haspolat ile Hamitköy arasındaki bölümde çember inşa  çalışması  nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, alternatif güzergahın araç geçişine açılmasıyla gideriliyor.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle bu sabah çalışmanın yapıldığı noktaya giderek incelemelerde bulundu.

Çember yapımı nedeniyle özellikle Lefkoşa istikametinde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için talimat veren Bakan Canaltay, altyapı çalışmalarının vatandaşa en az rahatsızlık verecek derecede yapılması konusunda bundan sonra daha fazla özen gösterileceğini belirtti.

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Canaltay, belirlenen alternatif güzergah sayesinde çalışmaların aksamadan devam edebileceğini, vatandaşın da trafikte sorun yaşamadan ve yol  güvenliğinde ödün vermeden gideceği yere varabileceğini kaydetti.

Buna ek olarak Gazimağusa istikametinden gelip Girne veya Gönyeli’ye gitmek isteyen sürücülerin Haspolat-Taşkent-Dikmen hattı üzerinden hem Girne’ye hem de Gönyeli'ye ulaşabilecekleri ifade edildi.    

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun, Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasındaki kesimde 23 Haziran’da başlayan çember yapımı nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun önemli bir bölümü 20 Temmuz 2021’de açılacağından dolayı ana yol ve bağlantı yollarındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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