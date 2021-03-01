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SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

Haspolat'taki vakalar bir öğrenci yurdundan

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Haspolat'taki vakalar bir öğrenci yurdundan
Haspolat'taki vakalar bir öğrenci yurdundan

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı  bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir. 

Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. 

Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir

NE OLMUŞTU?

41  pozitif vaka...Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1  

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