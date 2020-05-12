olisin açıklamasına göre, saat 13.00 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 20 dönüme yayıldı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanısıra Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri ile iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Haspolat'taki hurdalıkta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Rüzgar ve yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın kontrol altına alınamadı.