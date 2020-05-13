Haspolat’taki yangının çevre emniyeti sağlandı, tedbir amaçlı bu gece bölgede itfaiye ekipleri bekletiliyor

Haspolat’taki hurdalıkta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 20 dönüme yayıldı.
Yangına, polis itfaiye ekiplerinin yanısıra Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri ile iş makineleriyle müdahale edildi.
Rüzgar ve yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangını, soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ,yangının çevre emniyeti sağlanırken, tedbir amaçlı bu gece bölgede itfaiye ekipleri bekletiliyor.
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