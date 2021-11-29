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Hasta Almaya Giden Ambulans Şoförüne Ceza Kesildi

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Hasta Almaya Giden Ambulans Şoförüne Ceza Kesildi
Hasta Almaya Giden Ambulans Şoförüne Ceza Kesildi

Ses Kıbrıs Haber Sitesinin haberine göre 11 Yıldır ambulans şoförlüğü yapan ve 15 aydır temaslı tarama biriminde Corona hastalarını taşıma görevinde bulunan Hasan Yurt, hasta almak için ilgili yere gittiği sırada Polis tarafından durduruldu.

 

Polis memurunun kendisine ceza yazması üzerine durumunu anlatmaya çalışan Hasan Yurt, Polis tarafından kötü bir tepkiyle karşılaştı.

 

 

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan Yurt, şu ifadeleri kullandı:

 

"Bu pandemi döneminde günlük hasta sayısı 250/300'e çıkıyor ve gün oluyor Güzelyurt'tan/Karpaz'a kadar hasta almaya gidiyorum.11 yıldır Ambulans şoförüyüm ve yaklaşık 15 aydır temaslı tarama biriminde covid hastalarını taşıma görevi yapıyorum,Cuma günü polis memuru beni durdurdu ve ehliyet istedi ehliyeti verdim ve direk ceza yazmaya başladı aşagıya inip yanına gittim,hasta sayısı çok olduğundan dolayı minibüsle hastaları taşıdığımızı ve adres bulmamız için telefondaki navigasyonu kullanmak zorunda olduğumu ve ambulans ile taşınması gereken covid hastası olduğu durumunda telefoniyen arandığımı ve telefona bakmak zorunda olduğumu belirtmeme ve görev kartımı görevli polis memuruna gösterip bu minibüsün (RHA Plakalı) hasta taşıma aracı olduğunu alatmama rağmen ceza yazdı.Maaşımın %10'u olan bu cezanın maddi boyutuna değil de mesai ödememiz olmamasına rağmen toplum sağlığı için kendimizden ödün verip canla başla özveriyle aylardır saatlerce fazladan çalışmamıza rağmen yazılan bu ceza beni derinden üzmüştür. Ayrıca yazılan cezaya itiraz ettiğim için en azından uyarsaydınız bu yaptığınız davranış etik değildir yaptığınız çok ayıp dedim diye görevli polis memurları beni seni amirine şikayet edeceğiz diye de tehdit ettiler.Yıllardır ambulans şoförlüğü yapıyorum ve ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım,Yapılan bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum..."

 

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