Hasta Almaya Giden Ambulans Şoförüne Ceza Kesildi

Ses Kıbrıs Haber Sitesinin haberine göre 11 Yıldır ambulans şoförlüğü yapan ve 15 aydır temaslı tarama biriminde Corona hastalarını taşıma görevinde bulunan Hasan Yurt, hasta almak için ilgili yere gittiği sırada Polis tarafından durduruldu.

Polis memurunun kendisine ceza yazması üzerine durumunu anlatmaya çalışan Hasan Yurt, Polis tarafından kötü bir tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan Yurt, şu ifadeleri kullandı: